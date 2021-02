Eerste effecten vaccinatie zichtbaar onder bewoners verpleeghuizen

In week 3 is gestart met het vaccineren in verpleeghuizen. Alle eerste doses vaccins zijn inmiddels toegediend en er is een start gemaakt met het toedienen van de tweede doses. Vanaf eind maart krijgen alle verpleeghuisbewoners die in de eerste ronde niet aan bod zijn gekomen, bijvoorbeeld door ziekte, nogmaals een vaccin aangeboden. Hierna is de vaccinatie van deze doelgroep afgerond.

80-plussers

In week 4 is gestart met het vaccineren van thuiswonende 85-plussers en in week 5 met het vaccineren van thuiswonende 80-plussers. Tot en met 21 februari had 57% van de 90-plussers minimaal één dosis ontvangen en in de leeftijdsgroep 85-89 61%. Veel mensen in deze leeftijdsgroepen hebben nog een afspraak staan voor hun eerste coronavaccinatie. Meer informatie over het aantal toegediende vaccins is hier te vinden. Of lees het nieuwsbericht: Eerste cijfers vaccinatiegraad in beeld. Impact van de vaccinatie kan, afhankelijk van de vaccinatiegraad, op zijn vroegst twee tot drie weken na de 1e prik verwacht worden.