Zaterdag 4.993 nieuwe besmettingen, instroom ziekenhuizen met 3% gedaald

Aantal vaccinaties

Vandaag zijn er bij het RIVM nieuwe vaccinaties gemeld. Hierdoor komt het totaal aantal gemelde vaccinaties op 934.595. Het RIVM schat echter dat dit aantal hoger is en wordt op 1.285.742 geschat. Dit komt doordat het aantal meldingen van vaccinaties met een aantal dagen achterloopt.

518 COVID-patiënten op de IC, 1291 in de kliniek; 11 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.809, 55 minder dan de vorige dag. 'Daarvan liggen er 518 op de IC, een daling van 7 patiënt en 1291 in de kliniek, 48 patiënten minder dan gisteren', zo meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. Gisteren zijn er 11 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 7 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 207 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 11 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 22 opgenomen op de IC, 10 minder dan gisteren en 185 in de kliniek, 1 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de IC en in de kliniek is relatief stabiel vergeleken met vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 30 gedaald naar 988 bedden. Op de IC liggen nu 518 COVID-patiënten, 7 minder dan gisteren en 470 non-COVID-patiënten, 23 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 717 gedaald naar 12.524 bedden. In de kliniek liggen nu 1291 COVID-patiënten, 48 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week.

Daling instroom met 3%

De instroom in de ziekenhuizen en de ziekenhuisbezetting zijn beiden in de afgelopen week met ongeveer 3% gedaald. Dit was in lijn met de verwachting op basis van het aantal COVID-besmettingen.