LHV: Inzet huisartsen noodzakelijk om vaccineren flink te versnellen

Grotere vaccinatiecapaciteit

'Er is een grote maatschappelijke noodzaak om de COVID-vaccinatie zo snel mogelijk uit te voeren, dit vraagt een grote vaccinatiecapaciteit. Om de capaciteit die beschikbaar is bij de GGD te verdubbelen wordt de inzet van huisartsen gevraagd, zodat het vaccineren weken sneller kan', aldus de LHV. Nederland telt op dit moment ruim 12.500 huisartsen.

'Niet hetzelfde als griepvaccinatie'

Het vaccineren blijkt veel af te wijken van de griepvaccinatie. Daarom bespreekt de Ledenraad van de LHV aanstaande dinsdag 9 maart de inzet van de huisartsen bij COVID-19-vaccinaties. De covid-19-vaccinatiecampagne is cruciaal in de aanpak van de corona-epidemie.

Vlotte vaccinatiecampagne

Huisartsen zien de grote impact die de corona-epidemie heeft op het leven van patiënten in allerlei opzichten. Huisartsen kunnen bijdragen aan een vlotte vaccinatiecampagne, die kan leiden tot een leven met minder maatregelen, met meer ruimte voor alle patiëntenzorg en voor het verdere maatschappelijke leven.

Inzet huisartsen in vaccinatieproces

- Het afronden van het deel van de patiënten waar de huisartsen inmiddels mee gestart zijn; dat deel dat ook alleen door huisartsen kan worden uitgevoerd (want die zijn nodig om hen te identificeren): de mensen in kleine woonvormen (via de huisartsenposten); niet-mobiele 65+, 60-64 jarigen en mensen met bmi>40 en syndroom van Down; mensen met een medische indicatie in de leeftijd 18-64 jaar. In totaal gaat het om zo’n 2 miljoen mensen, zo’n 200 per praktijk (ongeveer de helft van de mensen die huisartsen jaarlijks uitnodigen voor de griepvaccinatie).

- Grootschalige vaccinatie, samen met de GGD en eventueel de ziekenhuizen. Huisartsen hebben immers bewezen daartoe goed in staat te zijn. Zo prikten huisartsen het afgelopen jaar 3,6 miljoen griepvaccins weg en 845.000 pneumokokkenvaccins. Het vaccineren van grotere groepen mensen (2,5 miljoen of te wel 500 per praktijk), de vaccins moeten dan wel in één bulk beschikbaar komen en besteld kunnen worden met een vaccin dat geschikt is voor toepassing in de huisartsenpraktijk. Als het niet in zijn geheel voor het hele land in een keer gaat, kan het eventueel regiogewijs worden uitgerold.