RIVM: Situatie rond corona in Nederland blijft zorgelijk

De situatie rond de coronapandemie blijft in Nederland nog steeds zorgelijk. Dit meldt het RIVM dinsdag in haar wekelijkse update.

Kwart meer besmettingen afgelopen week

'In de week van 10 tot en met 16 maart kregen 39.527 mensen een positieve testuitslag, een kwart meer dan de week daarvoor. Het reproductiegetal ligt deze week volledig boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen met SARS-CoV2 coronavirus in Nederland toeneemt', aldus het RIVM.

Aantal opgenomen COVID-patiënten blijft hoog

Het aantal mensen met COVID-19 in het ziekenhuis of op de IC intensive care met COVID-19 is opgenomen blijft op een hoog niveau. In de afgelopen week werden 1.234 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is iets meer dan het aantal nieuwe opnames in de week daarvoor.

Bijna 30 procent meer mensen getest

Bijna 461.000 mensen lieten zich in de afgelopen week testen in de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Dat is een stijging van ruim 99.000 testen (+28%) in vergelijking met de week er voor. De afgelopen vier weken nam het aantal mensen dat zich liet testen op het SARS-CoV2 coronavirus toe.

Testen blijft belangrijk

Kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 12 jaar werden het vaakst getest in de afgelopen week, gevolgd door mensen in de leeftijd van 30 tot en met 39 jaar. Het laten testen bij klachten is een belangrijke pijler in de virusbestrijding. Want hoe meer mensen zich laten testen en, als ze corona hebben, thuisblijven, hoe groter de kans dat we het virus met elkaar kunnen afremmen. Het percentage positieve testen nam af van 8,0% een week eerder naar 7,7% in de afgelopen week.

Meeste besmettingen tussen de 18 en 24 jaar

Het grootste aantal meldingen van besmettingen per 100.000 inwoners is nog steeds in de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar. In alle leeftijdsgroepen is een stijging te zien in het aantal meldingen per 100.000 inwoners. De grootste stijging is te zien onder kinderen van 0 tot en met 12 jaar (+35%). Deze leeftijdsgroep heeft ook de grootste toename in het aantal afgenomen testen. Sinds vier weken geleden de basisscholen en kinderdagverblijven weer open gingen, worden ook kinderen in de klas van een positief geteste leerling of leraar aangeraden zich te laten testen. In de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder nam het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners het minst toe (+9%).

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames

In de afgelopen week zijn 1.234 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn 20 meer opnames dan de week ervoor. Het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling was 268. Dat zijn 10 IC-opnames minder dan de week er voor (bron: Stichting NICE).

Veiligheidsregio’s

In de afgelopen week werden de meeste positieve testen per 100.000 inwoners gemeld in de regio’s Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, en Zuid-Holland-Zuid. De veiligheidsregio’s met de minste meldingen per 100.000 inwoners zijn de regio’s Limburg-Zuid en Gelderland-Midden. Alle dagelijkse cijfers per veiligheidsregio’s vind je op het coronadashboard.

Reproductiegetal naar 1,06

Het reproductiegetal is gestegen naar 1,06 (1,03 – 1,09) op 1 maart. Een week ervoor lag het reproductiegetal rond de 1. Een reproductiegetal van 1,06 betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 106 andere mensen besmetten. Het reproductiegetal wordt twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, geactualiseerd op het coronadashboard.

Varianten SARS-CoV-2

Op basis van de meest recente resultaten uit de kiemsurveillance zien we dat de Britse variant nu de meest voorkomende SARS-CoV-2 variant in Nederland is. Uit de kiemsurveillance werd bij 75% van de besmettingen in week 8 de Britse SARS-CoV-2 variant aangetroffen. De nieuwste gegevens uit de kiemsurveillance met daarin het voorkomen van de verschillende varianten vind je hier.

Nieuwe variant gevonden in Frankrijk

In Frankrijk is een tot nu toe onbekende variant van het virus bij acht mensen gevonden. Dit meldt het Franse ministerie van Gezondheid. Deze acht mensen werden getest als onderdeel van een cluster en werden aanvankelijk negatief getest. Het is nog niet duidelijk hoe de test is afgenomen. In de neus, de keel of, zoals in Nederland, beide.

Niet besmettelijker

Deze nieuwe variant kwam aan het licht bij nader onderzoek naar de genetische bouwstenen van het virus dat gevonden werd in de testafnames in het ziekenhuis. Deze variant lijkt op basis van eerste informatie, niet besmettelijker of ziekmakender dan andere varianten. Met de op dit moment beschikbare informatie over veranderingen van deze variant lijken de in Nederland gebruikte PCR polymerase chain reaction testen wel deze variant te kunnen aantonen.

Nesteling in diepere luchtwegen

Het is mogelijk wel zo dat deze variant minder goed wordt opgepikt met een monster van het wattenstaafje in de neus. Het lijkt dat deze variant zich niet of minder in de neus nestelt, maar vooral in de diepere luchtwegen wordt aangetroffen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar deze variant. Deze Franse variant is tot nu toe nog niet in Nederland kiemsurveillance aangetroffen.