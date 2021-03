6187 nieuwe besmettingen met het coronavirus

Bij het RIVM in De Bilt zijn tot vanmorgen 10.00 uur 6187 nieuwe besmettingen gemeld met het coronavirus. Dit zijn er 235 meer dan woensdag. Het aantal ligt ook boven het gemiddelde aantal besmettingen van 5856 van de afgelopen zeven dagen.

In de verschillende ziekenhuizen zijn er ook meer patiënten opgenomen, dan er zijn ontslagen of overleden. Er liggen nu volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 2000 patiënten met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dit er nog 1992. Van het aantal opgenomen patiënten liggen er 564 op de Intensive Care. Dit zijn er vier minder dan woensdag.

Het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van corona ligt de afgelopen 24 uur op 33. Woensdag waren dit er nog 47. Het gemiddelde van afgelopen zeven dagen is 29 doden per dag.