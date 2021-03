EMA: AstraZeneca is veilig als vaccinatie tegen COVID-19

PRAC

PRAC, de veiligheidscommissie van het EMA, rondde haar voorlopige beoordeling van een signaal van bloedstolsels bij mensen die waren gevaccineerd met het COVID-19-vaccin AstraZeneca af tijdens haar buitengewone vergadering van 18 maart 2021.

EMA: COVID-19 veroorzaakt soms ook zelf stollingen

De voordelen van het vaccin bij de bestrijding van de nog steeds wijdverbreide dreiging van COVID-19, die zelf stollingsproblemen veroorzaakt die mogelijk fataal kunnen zijn, blijven opwegen tegen het risico op bijwerkingen. Het vaccin is niet geassocieerd met een verhoging van het algehele risico op bloedstolsels zoals trombo-embolische voorvallen bij degenen die het vaccin krijgen toegediend.

Productielocaties

Er zijn geen aanwijzingen voor een probleem met betrekking tot specifieke batches van het vaccin of bepaalde productielocaties. Het AstraZeneca vaccin kan echter in verband worden gebracht met zeer zeldzame gevallen van bloedstolsels die gepaard gaan met trombocytopenie. Dat wil zeggen een laag aantal bloedplaatjes met of zonder bloeding, inclusief zeldzame gevallen van stolsels in de bloedvaten die bloed afvoeren uit de hersenen (CVST).

'Slechts' 15 gevallen van bloedstolsels gemeld op 20 miljoen gevaccineerden in VK

Dit zijn zeldzame gevallen. Ongeveer 20 miljoen mensen in het VK en de EER hadden het vaccin op 16 maart ontvangen en het EMA had slechts 7 gevallen van bloedstolsels in meerdere bloedvaten beoordeeld (verspreide intravasculaire coagulatie, DIC) en 18 gevallen van CVST. Een oorzakelijk verband met het vaccin is niet bewezen, maar is mogelijk en verdient nadere analyse.