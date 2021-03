NZa: Huisarts verwijst patiënten weer vaker naar ziekenhuis

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten uitschrijven naar ziekenhuizen en klinieken is verder gestegen. Afgelopen week verwezen huisartsen voor het eerst sinds de zomer net zo vaak als we zouden verwachten zonder coronapandemie. Dat blijkt uit de analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de cijfers van ZorgDomein. Ook publiceren we voor het eerst actuele gegevens over wachttijden voor een aantal minder urgente behandelingen.

Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg was de afgelopen week, hoger dan verwacht. Dat was de week daarvoor ook al zo. Het is mogelijk dat patiënten die eerder niet werden verwezen nu alsnog een verwijzing krijgen.

Deze toename kan betekenen dat mensen met gezondheidsklachten de huisarts weer beter weten te vinden. In het Zorgbeeldportaal van de NZa geven ziekenhuizen aan dat er deze week net zoveel operatiekamers beschikbaar zijn als vorige week. Deze operatiecapaciteit is wel nog steeds lager dan het normaal aantal beschikbare operatiekamers.

Behandelcapaciteit

Net als vorige week geven ziekenhuizen aan dat de acute en semi-acute zorg overal volledig beschikbaar is. Het aantal ziekenhuizen waar mensen terecht kunnen voor zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen, is met een procentpunt gestegen. Deze kritieke planbare zorg is nu in 79% van de ziekenhuizen beschikbaar. In de overige 21% van de ziekenhuizen kan deze zorg deels volgens planning geleverd worden.

Dat geldt niet voor de zorg die je zonder grote gevolgen langer dan zes weken kunt uitstellen. Deze planbare zorg is bij 82% van de ziekenhuizen voor een deel beschikbaar. Dat is iets minder dan vorige week. Deze planbare zorg is net als vorige week in 8% van de ziekenhuizen wel volledig beschikbaar.

Wachttijden

Daarnaast publiceren we voor het eerst voor 15 minder urgente behandelingen in welke mate patiënten binnen de normwachttijden terecht kunnen. Zorgverzekeraars gebruiken deze informatie om verzekerden op hun verzoek te helpen als zij zorg nodig hebben. Mensen kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar als ze lang wachten op zorg.

Sinds januari vragen we daarom naast ziekenhuizen ook zelfstandige behandelcentra om via het Zorgbeeldportaal informatie aan te leveren over de toegankelijkheid van de planbare zorg die zij leveren. Inmiddels leveren 182 van de 214 zelfstandige behandelcentra die zich hebben aangemeld in het Zorgbeeldportaal deze informatie aan.

We zien tussen de verschillende behandelingen grote verschillen. Zo blijkt dat bij 74% van de aanbieders (waarvoor data beschikbaar is) patiënten op tijd terecht kunnen voor pijnbestrijding. Daarnaast kunnen patiënten bij 71% binnen de normtijd terecht voor een operatie bij het carpale tunnelsyndroom. Voor een hernia- (24%) of liesbreukoperatie (23% ) lukt dat minder vaak binnen de Treeknorm. Nog niet alle instellingen leveren gegevens aan. Dit kan een vertekend beeld geven.