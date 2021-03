Rode Kruis start 2e motivatiecampagne voor jongeren vanwege langere lockdown

Het Rode Kruis organiseert vanaf 5 april een speciale #skipdecoronadip-themamaand voor jongeren. Dit is omdat de hulporganisatie ziet dat steeds meer jongeren door de langere lockdown kampen met motivatieproblemen. “Uit de ruim 12 duizend aanmeldingen voor de eerste challenge, hebben we gezien dat mensen, en in het bijzonder jongeren, grote behoefte hebben aan meer positiviteit tijdens de lockdown”, zegt Madelon Bronner, psycholoog bij het Rode Kruis. De skipdecoronadip-themamaand is een verdieping op de #skipdecoronadip challenge die de hulporganisatie in februari organiseerde. Belangrijk verschil met de eerste keer is dat deelnemers in plaats van een dagelijkse challenge, gedurende de themamaand vier weken lang iedere week met één thema aan de slag gaan.

Tijdens de skipdecoronadip-themamaand geven Rode Kruis-psychologen een maand lang tips, informatie en oefeningen om beter in je vel te zitten. De themamaand is vanaf 5 april te volgen via sociale media en een speciale nieuwsbrief. Jongeren die ervaringen willen uitwisselen, kunnen dit doen via een speciale, besloten Instagramgroep. Psycholoog Madelon Bronner: “Ik zie dat veel jongeren in deze tijd last hebben van bijvoorbeeld stress, eenzaamheid of een gebrek aan motivatie. Tijdens de #skipdecoronadip-themamaand geven we hen handvaten om hiermee om te gaan.”

Meer aandacht voor mentale gezondheid

In februari besteedde het Rode Kruis ook al aandacht aan mentale gezondheid. Deelnemers aan de speciale challenge rondom positiviteit kregen een week lang elke dag een kleine opdracht van de Rode Kruis-psychologen om te zorgen voor meer vrolijkheid in coronatijd. Zo’n twaalfduizend mensen namen daaraan deel en de reacties waren positief. Wie de challenge heeft gemist, kan hem alsnog individueel of samen met collega’s of studiegenoten doen via de website.

Onderzoek en telefonische coaching

Het Rode Kruis is in februari de #skipdecoronadip challenge gestart nadat uit onderzoek bleek dat 72 procent van de jongeren van 16 tot en met 30 jaar opziet tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben. Onder de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit zelfs 90 procent. Naast #skipdecoronadip challenge en de speciale themamaand blijft het Rode Kruis via Blijfovereind coaching aanbieden tijdens de coronatijd.