Bijna 2.200 ziekenhuisbedden in gebruik voor COVID-patiënten

Op dit moment liggen er 2.198 COVID-patiënten in Nederland in het ziekenhuis. 'Dat zijn er 5 meer dan maandag. Dit meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdagmiddag.

623 COVID-patiënten op de IC

'Daarvan liggen er 623 op de IC, een daling van 15 patiënten en 1575 in de kliniek, 20 patiënten meer dan gisteren. Gisteren zijn er 14 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 3 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 314 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 97 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 32 opgenomen op de IC, 18 minder dan gisteren en 282 in de kliniek, 115 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoog en volgt een stijgende trend ten opzichte van voorgaande weken. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 17 gestegen naar 1098 bedden. Op de IC liggen nu 623 COVID-patiënten, 15 minder dan gisteren en 475 non-COVID-patiënten, 32 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC volgt een stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 776 gestegen naar 14079 bedden. In de kliniek liggen nu 1575 COVID-patiënten, 20 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek stijgt ten opzichte van vorige week. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Stijging ziekenhuisbezetting zet door

De instroom en bezetting in de ziekenhuizen stijgt. Het LCPS verwacht dat deze stijging de komende tijd doorzet. Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant van het coronavirus.