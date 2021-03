'Simpele verkoudheid kan bepaalde bescherming bieden tegen COVID-19'

Rhinovirus

Het onderzoek, dat dinsdag is gepubliceerd in Journal of Infectious Diseases en werd geleid door wetenschappers van het MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research (CVR), wees uit dat humaan rhinovirus, het virus dat verkoudheid veroorzaakt, een aangeboren immuunrespons opwekt die de vermenigvuldiging van het SARS-CoV-2 in cellen van de luchtwegen lijkt te blokkeren.

Wiskundige simulaties

In verdere studies toonden wiskundige simulaties van het onderzoeksteam aan dat deze virus-virusinteractie een populatiebreed effect zou kunnen hebben en dat een toename van het rhinovirus het aantal nieuwe COVID-19-gevallen zou kunnen verminderen.

Rhinovirussen meest voorkomende luchtweg-virussen

Menselijke rhinovirussen veroorzaken verkoudheid en zijn de meest voorkomende respiratoire (luchtweg-) virussen die bij mensen worden aangetroffen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat interacties tussen rhinovirussen en andere respiratoire virussen het type en de ernst van infecties bij individuen kunnen beïnvloeden, en de manier waarop ze infecteren en circuleren rond groepen mensen (infectiepatronen).

Laboratorium

Virussen infecteren slechts een klein aantal celtypen in het lichaam, en respiratoire (luchtweg-)virussen infecteren typisch cellen in de luchtwegen. In de studie infecteerden de onderzoekers eerst menselijke ademhalingscellen met SARS-CoV-2 in het laboratorium, waarbij ze de cellulaire omgeving creëerden waarin infecties normaal voorkomen. Vervolgens bestudeerden ze de replicatie van SARS-CoV-2 in deze cellen, zowel in aanwezigheid als afwezigheid van rhinovirus.

Aangeboren immuunrespons

'Ons onderzoek toont aan dat humaan rhinovirus een aangeboren immuunrespons opwekt in menselijke respiratoire epitheelcellen die de replicatie van het COVID-19-virus, SARS-CoV-, blokkeert. 2. Dit betekent dat de immuunrespons veroorzaakt door milde, verkoudheidsvirusinfecties een zekere mate van tijdelijke bescherming tegen SARS-CoV-2 kan bieden, waardoor de overdracht van SARS-CoV-2 mogelijk wordt geblokkeerd en de ernst van COVID-19 wordt verminderd', stelt professor Pablo Murcia, van het MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research.

Vaccinatie op dit moment beste beschermingsmethode

'De volgende fase in het onderzoek zal zijn om te bestuderen wat er op moleculair niveau gebeurt tijdens deze virus-virus interacties, om meer te begrijpen over hun impact op de overdracht van ziekten. We kunnen deze kennis vervolgens in ons voordeel gebruiken en hopelijk strategieën en controlemaatregelen ontwikkelen voor COVID-19-infecties. In de tussentijd is vaccinatie onze beste beschermingsmethode tegen COVID-19', aldus Murcia.