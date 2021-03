5 miljoen euro voor diabetes type 2 onderzoek invloed leefstijl op verstoring biologische klok

Onderzoekers van Nederlandse en Canadese universiteiten starten dit jaar met onderzoek naar hoe leefstijl bijdraagt aan het herstellen van het 24-uurs-ritme van de stofwisseling. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij mensen met een hoog risico op diabetes type 2. In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2 én naar schatting evenveel mensen met prediabetes. De bevindingen zullen de basis vormen van effectieve leefstijlinterventies die kunnen bijdragen aan het voorkomen van diabetes type 2. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Nederlandse en Canadese organisaties: het Diabetes Fonds, ZonMw, Health~Holland en CIHR.

Het verzetten van de klok aankomend weekend leidt tot slaapproblemen en een verstoord bioritme, waar sommige mensen nog weken last van hebben*. Een verstoorde biologische klok kan leiden tot gezondheidsproblemen. Omdat we in een 24-uurs-economie leven, treedt een verstoring van de biologische klok ook op door kunstmatige verlichting en digitale schermen, ploegendiensten, reizen over tijdzones, slapen op wisselende tijden en 24 uur per dag toegang tot eten en drinken. Door de Nederlandse onderzoekers is al eerder aangetoond dat mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 een verstoord dag- en nachtritme van de stofwisseling hebben**.

Prof.dr. Patrick Schrauwen, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en hoofdprojectleider: ”We willen onderzoeken of het aanpassen van het gedrag een gunstig effect heeft op het herstel van het dag- en nachtritme van de stofwisseling. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een goede timing van bepaald gedrag een gunstig effect kan hebben op onze gezondheid. Zo kan het veel uitmaken of we juist in de ochtend, middag of avond bewegen. Het maakt ook uit op welk moment van de dag we (hoeveel en wat) eten. Met het onderzoek zien we welke tijdgebonden leefstijlinterventies invloed hebben op de stofwisseling van mensen met een hoog risico op diabetes type 2. Vanuit deze resultaten gaan we effectieve leefstijlinterventies ontwikkelen om het risico op diabetes type 2 bij hen te verkleinen.”

Internationale samenwerking

Deze samenwerking brengt een aantal van 's werelds meest vooraanstaande experts op het gebied van diabetesonderzoek samen. Voor dit onderzoek werkt prof.dr. Patrick Schrauwen onder meer samen met zijn Canadese collega prof. André Carpentier. Voor het onderzoek, genaamd ‘The right timing to prevent type 2 Diabetes’ (TIMED), is een totaalbedrag van 5 miljoen euro nodig. ZonMw, Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), het ‘Canadian Institutes of Health Research’ (CIHR) en het Diabetes Fonds leveren een gezamenlijke bijdrage van bijna 4 miljoen euro. Private partners dragen gezamenlijk 1 miljoen bij. Erik Werson, lid van de maatschappelijke adviesraad van het Diabetes Fonds: “Een gezonde leefstijl kan helpen om diabetes type 2 te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek en de te ontwikkelen leefstijlinterventies gaan bijdragen aan gezond leven gemakkelijk te maken.”