RIVM: Aantal coronabesmettingen afgelopen week met 7% gedaald

In de afgelopen week, van 31 maart tot en met 6 april, kregen 48.186 mensen een positieve corona testuitslag. 'Dit is een daling van 7% in vergelijking met de week daarvoor', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Reproductiegetal net boven de 1

Het aantal afgenomen testen is de afgelopen week met 10% gedaald in vergelijking met de week ervoor. Deze daling komt mogelijk doordat minder mensen zich hebben laten testen tijdens het Paasweekend. 'De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet', aldus het RIVM. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg naar 8,9% ten opzichte van de week ervoor (8,5%). Het reproductiegetal zit nu nipt boven de 1.

In ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 werd opgenomen op de IC intensive care steeg de afgelopen week met bijna 20%. Het aantal nieuwe COVID-19 patiënten dat werd opgenomen in het ziekenhuis was ongeveer gelijk aan het aantal in de week daarvoor (-3%).

Positieve coronatesten

In de afgelopen kalenderweek lieten ruim 498.000 mensen zich testen op SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , waarvan voor bijna 497.000 testen de testuitslag bekend is. Dat is een daling van bijna 54.000 afgenomen testen (-10%) in vergelijking met de week ervoor.

Meer besmettingen Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid t.o.v. landelijk cijfer

Van 31 maart tot en met 6 april kregen 276 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. In de week daarvoor waren dat 298 per 100.000 inwoners. In de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid werden meer dan 350 mensen per 100.000 inwoners gemeld met een positieve corona testuitslag.

De daling in aantal positieve testuitslagen was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. De relatieve daling was het grootst in de leeftijdsgroepen onder de 18 jaar (-11%) en vanaf 80 jaar (-15%). Alleen bij de leeftijdsgroep vanaf 80 jaar is het aantal meldingen per 100.000 de afgelopen week lager dan in week 11.

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames

In de afgelopen week zijn 1.588 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn 45 minder opnames dan de week ervoor (-3%). Het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling was 376. Dat zijn 59 nieuwe IC-opnames meer dan de week er voor (+19%). De druk op de ziekenhuizen en de ziekenhuismedewerkers blijft onverminderd hoog (bron: stichting NICE).

Reproductiegetal 1,01

Het reproductiegetal was op 22 maart 1,01 (ondergrens 0,99 - bovengrens 1,03). Dat betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 101 andere mensen besmetten. Het aantal besmettelijke personen was bijna 154.000 op 29 maart.