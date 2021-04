'COVID-patiënten over Nederland spreiden om reguliere zorg zoveel mogelijk te waarborgen'

'De aantallen COVID-patiënten zijn in de afgelopen week aanzienlijk gestegen, met name op de IC. Deze stijging zet naar verwachting de komende week nog door', zo meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zaterdag.

'Meer capaciteit nodig vooral op IC'

'Er is meer capaciteit nodig. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zal optimaal gaan spreiden om zoveel mogelijk de toegang tot de zorg in alle regio’s te waarborgen', aldus Kuipers.

787 COVID-patiënten op de IC, 1.704 in de kliniek, 15 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt zaterdag 2.491. Dat zijn er 4 minder dan vrijdag. Van deze 2.491 patiënten liggen er 787 op de IC, een stijging van 3 patiënten en 174 in de kliniek, 7 patiënten minder dan gisteren. Vrijdag zijn er 15 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 3 IC.

Nieuwe opnames

Zaterdag zijn 357 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 50 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 53 opgenomen op de IC, 8 meer dan gisteren en 304 in de kliniek, 42 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames blijft hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 14 gedaald naar 1.191 bedden. Op de IC liggen nu 787 COVID-patiënten, 3 meer dan gisteren en 404 non-COVID-patiënten, 17 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC is hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 760 gedaald naar 13.184 bedden. In de kliniek liggen nu 1.704 COVID-patiënten, 7 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft hoog en volgt een stijgende trend.