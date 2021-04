Catshuisoverleg: wel of geen versoepelingen?

Zondag overlegt het kabinet in het Catshuis of het verantwoord is om een aantal van de huidige coronamaatregelen te versoepelen. Afgelopen weken werd er al volop gespeculeerd over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen maar dat stuit op veel onbegrip bij ziekenhuizen en ziekenhuispersoneel.

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

'Het is onbegrijpelijk dat de terrassen weer opengaan, maar de ziekenhuismedewerkers nog steeds niet gevaccineerd zijn', liet NVZ-bestuurder John Taks afgelopen donderdag weten. 'We gunnen het natuurlijk iedereen om een terrasje te pakken en weer leuke dingen te kunnen doen', zei Taks. 'Maar vaccineer dan onze medewerkers, zodat ze veilig kunnen werken zonder het risico besmet te raken. Zo voorkom je nog meer werkdruk. Onze ziekenhuizen liggen overvol met coronapatiënten. Onze medewerkers zijn uitgeput, het ziekteverzuim is hoog', aldus Taks.

35.000 extra Janssen-vaccins voor ziekenhuispersoneel

Zaterdagavond maakte het kabinet bekend dat ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten versneld zal worden gevaccineerd doordat er 35.000 extra Janssen-vaccins worden ingezet waarvan maar 1 prik nodig is. Deze vaccins worden aankomende week voor het eerst in Nederland verwacht.

Druk op ziekenhuizen neemt toe

Op dit moment liggen er in totaal rond de 2.500 coronapatiënten in het ziekenhuis. Hiervan liggen er ongeveer 800 op de IC. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen. Buiten de IC liggen nog eens rond de 1.700 patiënten met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis. Daardoor neemt de druk op ziekenhuizen en het ziekenhuispersoneel ook steeds verder toe. Ziekenhuizen maken zich hier grote zorgen over.

Vergelijkbare situatie

De druk op ziekenhuismedewerkers is vergelijkbaar met de situatie in maart vorig jaar. Het is op dit moment alle hens aan dek, alle ziekenhuismedewerkers zijn keihard nodig om de zorg overeind te kunnen houden. NVZ-bestuurder Taks: 'De roep om versoepeling begrijpen we echt wel. Maar willen we dit volhouden dan is het vaccineren van onze medewerkers echt prioriteit nummer één. We kunnen zelf vaccineren, dus geef ons die vaccins. Zo voorkomen we verdere uitval van onze medewerkers, houden we de zorg overeind en kunnen onze mensen veilig hun werk doen.'

Catshuisoverleg

Het is nu dus afwachten of en zo ja welke versoepelingen het kabinet zondag zal gaan nemen. Aanstaande dinsdagavond om 19.00 uur wordt dat duidelijk als demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge weer een speciale persconferentie houden.