Voor ziekenhuispersoneel komt BioNTech/Pfizer beschikbaar als eventueel alternatief voor Janssen

Ziekenhuispersoneel onder de 60 jaar dat in direct contact staat met patiënten zou deze week versneld 35.000 extra Janssen-vaccins krijgen. Omdat het toedienen van dat vaccin tijdelijk on hold staat hebben de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) na overleg met Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen) besloten hen volgende week een eerste levering BioNTech/Pfizer te bieden als het Janssen-vaccin onverhoopt niet volgende week al beschikbaar zou komen. Een tweede levering volgt dan twee weken later waarmee de rest van het ziekenhuispersoneel met direct patiëntencontact kan worden gevaccineerd.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) doet op dit moment onderzoek naar eventuele bijwerkingen van het Janssen-vaccin. Daarna besluit minister De Jonge hoe verder. Mocht Janssen onverhoopt niet al eind volgende week beschikbaar komen voor het ziekenhuispersoneel dan is er een fall back-scenario met BioNTech/Pfizer. Door de voortdurend hoge druk in de ziekenhuizen door de derde golf kunnen zij zich geen uitval door ziekte veroorloven. De komende weken blijven cruciaal.

Vaccin-ontwikkelaar Janssen heeft Nederland, net als andere Europese landen, afgelopen week verzocht om de geleverde Janssen-vaccins nog niet in te zetten. Op dit moment loopt in de Verenigde Staten, waar het Janssen-vaccin al langer wordt gebruikt, een onderzoek naar meldingen van ongewone bloedstollingen, in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. In Europa is nog niet met het Janssen-vaccin gevaccineerd. Het EMA bestudeert de meldingen uit de VS. Naar aanleiding van het verzoek van Janssen houdt minister De Jonge (VWS) het besluit over de inzet van het Janssen-vaccin aan, totdat meer bekend is over het onderzoek van het EMA. Bij de inzet van vaccins staat hun veiligheid altijd voorop, juist vanwege de vaccinatiebereidheid op de langere termijn. Een uitspraak van het EMA wordt komende week verwacht. Mogelijk is na ommekomst hiervan een spoed-advies van de Gezondheidsraad noodzakelijk.

Nederland heeft al ongeveer 80.000 doses van het Janssen-vaccin geleverd gekregen. Voordeel van dit vaccin is dat één prik voldoende is. De geleverde doses blijven voorlopig beschikbaar in de opslaglocatie.

Begin dit jaar gingen 40 duizend vaccins naar de medewerkers in de directe Covid-zorg. Twee weken geleden zijn er opnieuw bijna 40 duizend AstraZeneca-vaccins uitgereden naar de ziekenhuizen voor een aanvullende vaccinatieronde onder het directe Covid-personeel. Die laatste leveringen kunnen worden gebruikt voor de 60-plussers onder het ziekenhuispersoneel.