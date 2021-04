8600 nieuwe besmettingen met corona gemeld

Het aantal ziekenhuisopnames is met 20 gedaald en ligt hiermee op 2478 aantal patiënten. Het aantal patiënten op de Intensive Care is toegenomen met 58 en is momenteel 808 patiënten.

De afgelopen 24 uur zijn er 12 overleden personen gemeld aan de gevolgen van het coronavirus. Dit waren er zaterdag nog 31.