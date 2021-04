14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen

De zelftesten zijn een aanvulling op de al bestaande maatregelen op scholen, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het afnemen van zelftesten is altijd vrijwillig.

Beschikbaar

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaat vanochtend op bezoek bij een basisschool in Zwolle, waar de zelftesten voor het eerst werden uitgedeeld aan het onderwijspersoneel. ,,Ik ben blij dat deze testen nu beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen leerlingen zoveel mogelijk fysiek les krijgen en leraren met een geruster hart voor de klas staan.”

Testen voor onderwijspersoneel

De zelftesten worden preventief ingezet voor onderwijspersoneel. De testen worden ook beschikbaar gesteld voor het personeel van de kinderopvang als de opvang in hetzelfde gebouw zit als de school. Personeelsleden kunnen de test twee keer per week thuis uitvoeren wanneer ze geen klachten hebben. De testen zijn eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat.

Duidelijkheid

Zo hebben de docenten snel duidelijkheid en kunnen ze met een gerust hart voor de klas staan. Wie positief test, gaat in quarantaine en maakt een afspraak bij de GGD voor een reguliere test. Deze test bij de GGD is nodig ter verificatie en voor de start van het bron- en contactonderzoek. In de GGD-teststraat heeft onderwijspersoneel prioriteit, zodat de uitslag snel bekend is.

Testen van leerlingen

Middelbare scholen krijgen vanaf vandaag ook testen geleverd voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Dat betekent dat daar wordt getest op het moment dat er een besmetting op school bekend is. De zelftesten zijn voor leerlingen en leraren die wel afstand hebben gehouden tot de besmette persoon, maar bijvoorbeeld in dezelfde ruimte hebben gezeten.

Begeleider

Als er een besmetting is neemt de school contact op met de GGD om samen te bepalen wie de nauwe contacten van de besmette persoon zijn en meteen naar huis gestuurd worden, om conform de regels in quarantaine te gaan en een test bij de GGD-teststraat te laten doen. Vervolgens stelt de school samen met de GGD vast welke leerlingen een zelftest kunnen afnemen. Ze worden daarbij ondersteund door een begeleider op school. Ouders moeten vooraf toestemming geven voor het zelftesten.