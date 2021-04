Het Nivel onderzoekt de korte- en langetermijneffecten van COVID-19

Het wordt steeds duidelijker dat ook een deel van de mensen met milde COVID-19-klachten op langere termijn aanzienlijke effecten ervaart. Hier is echter nog weinig over bekend. Het Nivel start daarom een onderzoek naar de korte- en langetermijngevolgen van COVID-19 op de gezondheid van mensen die het coronavirus hebben gehad.

De meeste patiënten met COVID-19 hebben milde klachten en zieken thuis uit. Bij een deel van hen houden de klachten langer aan en sommigen ontwikkelen zelfs pas later klachten. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van deze mensen, op hun vermogen om te werken en ook op hun (toekomstige) hulpvraag. Uiteindelijk zal dit ook zijn weerslag hebben op de volksgezondheid en het zorgsysteem.

Beloop, ernst en effecten van COVID-19 in beeld

Het Nivel onderzoekt het beloop, de ernst en de korte- en langetermijneffecten van COVID-19 bij patiënten. We kijken niet alleen naar de ervaren klachten, maar ook de effecten op kwaliteit van leven en op werk. De inzichten die hieruit voortkomen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van coronapatiënten en ook aan een betere organisatie van deze zorg.

Verwachte resultaten

De eerste resultaten uit onderzoek worden later dit jaar gepubliceerd op de Nivel-website. Ze zijn te vinden bij de pagina Effecten coronavirus op korte en lange termijn, waar meer informatie over het onderzoek – ook specifiek voor deelnemende patiënten – te vinden is.