'Heart-in-a-box' maakt hart overleden donor weer aan het kloppen

Voor het eerst in Nederland hebben artsen van het Erasmus MC, UMC Utrecht en UMC Groningen de eerste DCD-hartdonatie-procedures in Nederland succesvol uitgevoerd waarbij het stilstaande hart van een overleden donor buiten het lichaam in een machine (Heart-in-a-box ) geplaatst wordt waar het weer gaat kloppen na toevoer van zuurstof en bloed. 'Vervolgens wordt het hart getransplanteerd', zo meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) donderdag.

Circulatiestop

Hartdonatie was voorheen alleen mogelijk bij een hersendode donor. Bij meer dan de helft van het aantal overleden donoren, in 2020 bij 150 van de 250 donoren, was er echter sprake van donatie na een circulatiestilstand (DCD, Donation after Circulatory Death). Bij deze DCD-donoren konden tot voor kort alle organen behalve het hart getransplanteerd worden. Een landelijk tekort aan donorharten was de reden van de UMC’s om de Heart-in-a-box-techniek in Nederland in te zetten in samenwerking met de NTS en het ministerie van VWS.

Wachtlijst donorhart

Er staan jaarlijks rond de 120 hartpatiënten op de wachtlijst voor een donorhart. De sterfte op wachtlijst is hoog. Een op de zeven overlijdt omdat er niet tijdig een donorhart beschikbaar is.

Jaarlijks ongeveer 40 extra hartdonoren

Cardiothoracaal chirurg Niels van der Kaaij, UMC Utrecht: ‘De drie UMC’s hebben berekend dat DCD-hartdonatie landelijk uiteindelijk tot ongeveer veertig extra hartdonoren per jaar kan opleveren. Een verdubbeling van het aantal harttransplantaties dat op dit moment gedaan wordt. En dat is hard nodig, want door het enorme tekort aan donorharten sterven er jaarlijks mensen op de wachtlijst’.

DCD-hartdonatie wereldwijd

De DCD-hartdonatieprocedure is wereldwijd al in enkele landen (onder meer in Australië, USA, België, UK en Spanje) uitgevoerd. Recentelijk kwam de National Health Service (UK) naar buiten met een bericht dat zes kinderen tussen de 12 en 16 jaar gered waren dankzij DCD-hartdonatie.

Het projectteam

De procedure is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van VWS en de samenwerking tussen drie UMC’s: UMC Utrecht, UMC Groningen en Erasmus MC. De NTS regelde de kaders waarbinnen het project nationaal uitgerold kon worden.