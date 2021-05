LCPS: ziekenhuisbezetting deze week afgenomen

Voor de tweede dag op rij is het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten met precies 43 gedaald. Er liggen zondag in totaal 2.435 COVID-patiënten in het ziekenhuis, zo heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondagmiddag bekendgemaakt.

Daling drie dagen op rij

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten is nu al drie dagen op rij aan het dalen. Vrijdag bedroeg de daling 30, zaterdag 43 en nu zondag ook weer 43. Totaal is het aantal opgenomen COVID-patiënten in de afgelopen drie dagen dus met 116 gedaald. 'Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is deze week lager voor zowel de IC als de kliniek. Daarbij neemt de totale ziekenhuisbezetting af', aldus het LCPS.

Zondag

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt zondag 2.435, 43 minder dan zaterdag. Daarvan liggen er 767 op de IC, een daling van 11 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 1.668 in de kliniek, 32 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn 18 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 3 IC.