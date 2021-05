Rode Kruis start voorlichtingscampagne over corona voor anderstaligen

Het Rode Kruis is gestart met een voorlichtingscampagne over corona voor mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. Via speciaal ontworpen webpagina’s wordt betrouwbare informatie gedeeld over coronapreventie, testen en vaccins. “Iedereen in Nederland heeft recht op een vaccin. Maar niet iedereen krijgt dezelfde informatie. Op deze manier proberen we betrouwbare informatie toegankelijk te maken voor alle mensen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis Nederland. Naast het geven van voorlichting, ondersteunt het Rode Kruis op veel vaccinatie- en testlocaties in het land.

Veel mensen in Nederland die moeite hebben met de Nederlandse taal zijn extra kwetsbaar in deze coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Informatievoorziening in andere talen is vaak schaars en moeilijk vindbaar. Ook heerst er bij deze groep mensen onduidelijkheid over en angst voor de vaccinatie. Ze weten vaak niet óf en hoe ze in aanmerking komen voor een vaccinatie, zo blijkt uit ervaringen van Rode Kruis hulpverleners die de vragen op de WhatsApp-hulplijnen beantwoorden.

Kwetsbare mensen

De voorlichting van het Rode Kruis richt zich vooral op arbeidsmigranten, migranten zonder papieren en vluchtelingen. Dat gebeurt in eerste instantie via zes talen met speciale WhatsApp-hulplijnen in het Turks, Arabisch, Chinees, Pools, Portugees en Engels. Door verspreiding van de voorlichting in specifieke netwerken van gelijkgestemden, worden ook andere kwetsbare anderstaligen bereikt.

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: “Om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden is het van belang dat iedereen in de samenleving op de hoogte is van de meest essentiële, betrouwbare informatie over corona en vaccinaties. Zodat iedereen gelijke toegang en mogelijkheden heeft om zich te laten vaccineren en zich veilig te voelen.”

Toegankelijke informatie

Naast de juiste informatie over het coronavirus en de vaccinaties wil het Rode Kruis ook handvatten aanreiken hoe de maatregelen correct na te leven. Vragen kunnen worden beantwoord via de WhatsApp-hulplijnen. Onderzoek heeft laten zien dat we een grote groep mensen, waaronder de meest kwetsbaren, kunnen bereiken als wij zeer toegankelijke informatie verspreiden in deze talen.

Zes talen

Speciale animaties en informatie zijn beschikbaar via webpagina’s in de zes verschillende talen. Hier staan ook de diverse WhatsApp-nummers vermeld, waar de hulpvragers terecht kunnen voor één op één contact met persoonlijke vragen. Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld: Engels: www.rodekruis.nl/english Turks: www.rodekruis.nl/turkish Arabisch: www.rodekruis.nl/arabic Portugees: www.rodekruis.nl/portuguese Chinees: www.rodekruis.nl/chinese en Pools: www.rodekruis.nl/polish.