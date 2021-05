Daling opgenomen COVID-patiënten en nieuwe besmettingen zet door

Ook zaterdag is het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten weer flink gedaald evenals het aantal nieuwe besmettingen die bij het RIVM zijn gemeld. 'De instroom en bezetting in de ziekenhuizen blijven dalen. Volgens onze prognoses houdt deze daling de komende tijd aan', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdagmiddag.