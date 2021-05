Aantal besmettingen blijft dalen

Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er bij het RIVM 2766 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit zijn er 680 meer dan gisteren. Het gemiddeld van afgelopen week was 4015 positieve tests. Dit is een daling van 20 procent met de week daarvoor.

In het ziekenhuis liggen ook minder besmette patiënten. Liggen er nu 1695 op de verschillende afdelingen, warde dit er zondag 1714. Het aantal bedden op de IC dat bezet is door een patiënt met corona is momenteel 598. Dit waren er gisteren nog 610.

Vorige week lag het aantal personen dat is overleden aan corona op zeventien. De afgelopen zeven dagen lag dit gemiddeld op veertien. Tot 10.00 vanmorgen zijn er elf meldingen gedaan van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van corona.