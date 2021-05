Aantal opgenomen COVID-patiënten daalt: 20 minder op IC, 43 minder in kliniek

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten is woensdag met totaal 63 afgenomen ten opzichte van dinsdag. De instroom en bezetting in de ziekenhuizen blijven een dalende trend volgen. Volgens onze prognoses houdt deze daling de komende tijd aan', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdagmiddag.