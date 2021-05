NZa: Druk op de zorg neemt langzaam verder af

De druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van COVID neemt langzaam verder af maar is nog steeds hoog. 'Zo is nog steeds maar 66% van de operatiekamers in gebruik. Vorige week was dit 64%. Met name operaties met een hogere kans op een bijkomende IC-opname zijn vanaf april minder vaak uitgevoerd', zo meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijdag.

Kritiek planbare zorg

25 ziekenhuizen geven aan de kritiek planbare zorg zoals kankerbehandelingen niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 26. Tien van deze ziekenhuizen kunnen bepaalde vormen van deze zorg niet meer binnen de vereiste 6 weken verlenen. 'Dit wil niet zeggen dat patiënten gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen', aldus de NZa.

Planbare zorg

Planbare zorg zoals een knie- heup- of staaroperatie wordt in 29% van de ziekenhuizen niet geleverd. Dit was vorige week 34%. Net als vorige week kan slechts 2% van de ziekenhuizen deze zorg volledig volgens planning leveren. De overige ziekenhuizen leveren deze zorg deels. Ook zelfstandige klinieken leveren planbare zorg. Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen zich richten tot hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. De acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Medisch-specialistische zorg

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg is sinds maart 2020 opgelopen tot bijna 1.46 miljoen. Afgelopen week was het aantal verwijzingen 5% lager dan verwacht zonder COVID. In april zijn duidelijk minder patiënten in de ziekenhuizen behandeld dan normaal en minder dan in maart. Wel is er meer COVID-gerelateerde zorg geleverd, tot net onder het niveau van de eerdere pieken van eind oktober en eind december. Ondanks deze stijging is nog steeds minder dan 1% van de ziekenhuizenpatiënten COVID-patiënt. Landelijk neemt het aantal behandelingen met een te lange wachttijd (gemiddelde wachttijd boven de Treeknorm) licht af. Bij wachttijden voor een polikliniekbezoek en diagnostiek is het aantal te lange wachttijden stabiel.

Oncologie

Half maart nam het aantal verwijzingen met een verdenking van kanker weer toe. Na een paar weken met veel verwijzingen daalde het aantal weer tot rond het niveau van 2019. De schommeling in het aantal doorverwijzingen lijkt echter nauwelijks invloed te hebben op de opsporing van tumoren: het aantal gevonden tumoren tussen januari en april 2021 is 3% hoger dan verwacht zonder de pandemie. Dit kan wijzen op het inhalen van gemiste diagnoses in 2020 (bron: IKNL). Ziekenhuizen behandelden in maart meer kankerpatiënten dan in dezelfde periode van 2019. In april daalde dit aantal echter weer.

Ggz

In week 20 waren er ongeveer 9.300 verwijzingen naar de Ggz. Dit is flink hoger dan het aantal verwijzingen in de week ervoor. Dit komt doordat week 19 maar 4 werkdagen had vanwege Hemelvaart. Het aantal verwijzingen is iets hoger dan de verwachting zonder COVID.