3438 nieuwe besmettingen geregistreerd

Het aantal opnames in een ziekenhuis is afgenomen. Lagen er gisteren nog 1440 patiënten met het coronavirus in een ziekenhuis. Is dat vandaag 1352. Het aantal bezette IC bedden met coronapatiënten is gedaald van 521 tot 499.

De afgelopen 24 uur zijn er acht overleden personen geregistreerd. Het gemiddelde aantal doden in zeven dagen is gedaald van 14 naar 12.