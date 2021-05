2785 nieuwe besmettingen gemeld

Opnieuw zijn er minder positieve tests gemeld bij het RIVM in de Bilt. Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er 2785 nieuwe gevallen gemeld. Dit zijn er 622 minder dan zaterdag. Het aantal ligt ook beduidend lager dan het gemiddelde van 3061 van de afgelopen zeven dagen.

Het aantal opnames in het ziekenhuis is eveneens licht gedaald. Gisteren lagen er nog 1352 personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, zijn dat er vandaag 1327. Van de patiënten ligger er 486 op de Intensive Care afdeling. Dit waren er zaterdag 499.

De afgelopen 24 uur werden er zes gevallen van overlijden gemeld aan de gevolgen van corona. De afgelopen zeven dagen lag het gemiddelde op 11 doden per dag.