Aantal opgenomen COVID-patiënten daalt onder de 1.200

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 1.189. 'Dat zijn er 51 minder dan de vorige dag', zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdagmiddag. Het aantal besmettingen dat woensdag bij het RIVM is gemeld bedraagt 2.602, zo heeft het RIVM woensdagmiddag bekendgemaakt.

420 op de IC

'Van de 1.189 opgenomen COVID-patiënten liggen er 420 op de IC, een daling van 27 patiënten. Van de COVID-patiënten liggen er 769 in de kliniek, 24 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn 8 bovenregionale verplaatsingen gerealiseerd met inzet van het LCPS, waarvan 4 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 73 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 10 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 6 opgenomen op de IC, even veel als gisteren en 67 in de kliniek, 10 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal opnames blijft dalen voor zowel IC als kliniek.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 19 gedaald naar 938 bedden. Op de IC liggen nu 420 COVID-patiënten, 27 minder dan gisteren en 518 non-COVID-patiënten, 8 meer dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC blijft dagelijks afnemen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 436 gestegen naar 13.500 bedden. In de kliniek liggen nu 769 COVID-patiënten, 24 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek vertoont een dalende trend.

Patiënten evenredig verdelen

Ook met deze positieve en dalende lijn, blijft het LCPS samen met de Regionale Coördinatiecentra Patiënten Spreiding COVID-patiënten evenredig verdelen over de Nederlandse ziekenhuisregio’s. 'Dat doen we voor een gelijke toegang tot ziekenhuiszorg voor alle patiënten in ons land én voor een gelijke uitgangspositie van de regio’s voor inhaalzorg', aldus het LCPS