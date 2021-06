De Jonge: Na doorgemaakte Covid-infectie al met één vaccin beschermd

Ook wie langer dan een half jaar geleden corona heeft gehad, heeft maar één vaccin nodig om beschermd te zijn tegen corona. Het OMT heeft dit geadviseerd en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt dit vandaag over.

Recente studies

Eerder was de lijn dat je niet langer dan een half jaar geleden corona mocht hebben gehad om met één prik beschermd te zijn. Nu kan dat ook langer geleden zijn. Dit blijkt uit recente studies waar het OMT zich op baseert.

Eén prik volstaat

Voorheen was het advies dat iemand niet langer dan een half jaar geleden COVID-19 mocht hebben gehad om met één prik te volstaan. Op basis van nieuwe onderzoeken kan deze periode van een half jaar worden losgelaten. Een doorgemaakte COVID-infectie leidt tot een brede stimulering van het afweersysteem en daarom zorgt één prik al voor hoge concentraties antistoffen tegen het virus. Daarom volstaat één prik.

Uitzonderingen

Het OMT maakt een uitzondering voor mensen boven de 80 jaar en mensen met een zwak immuunsysteem vanwege een onderliggende aandoening. Aan hen is het advies om vast te houden aan twee keer vaccineren met een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna). Ook omdat er nog weinig onderzoeksdata beschikbaar zijn over deze groep. De nieuwe inzichten zullen ertoe leiden dat minder mensen twee prikken hoeven halen en dit kan leiden tot een effectievere inzet van de beschikbare vaccins.

Gevolgen vaccinatiebewijs, Digital COVID Certificate

Voor het vaccinatiebewijs (EU Digital COVID Certificate) is het van belang dat van mensen die één prik hebben laten zetten en de tweede niet meer hoeven te halen (omdat ze corona hebben gehad) hun gegevens adequaat geregistreerd worden. Het is daarom belangrijk een doorgemaakte COVID-infectie bij het maken van de vaccinatie-afspraken goed aan te geven. Mensen moeten dus ook niet enkel zomaar wegblijven bij hun afspraak maar contact opnemen met de GGD of huisarts. De GGD heeft dit vanaf vandaag 17 uur operationeel.

Twee vaccins kan geen kwaad

Het kan geen kwaad als iemand COVID heeft gehad en nu al twee vaccins heeft gekregen. Wie twijfelt of hij of zij echt corona heeft gehad, bijvoorbeeld door ontbreken van een positieve GGD-test, kan voor de zekerheid twee prikken nemen of één Janssen.