Aantal COVID-patiënten in ziekenhuis gedaald naar net boven de 1.000

Op dit moment is het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland gedaald naar 1.009. Dat is het laagste aantal sinds acht maanden. Dit meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag.