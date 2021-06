RIVM: COVID-19-vaccinatie zeer effectief: grote daling in aantal positieve testen

Thuiswonende 75-plussers zijn vanaf drie weken na de tweede prik voor 82% beschermd tegen een positieve coronatest. De bescherming tegen ziekenhuisopname vanaf 3 weken na de tweede prik was 94% en tegen overlijden door het coronavirus ook 94%. Bij zowel thuiswonende ouderen als verpleeghuisbewoners was, in de eerste acht weken na de start van het vaccinatieprogramma, een forse daling zichtbaar in het aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en overlijdens. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , nu er ruim vier maanden na de start van het vaccinatieprogramma voldoende gegevens beschikbaar zijn van ouderen.

Sinds 26 januari 2021 worden mobiele thuiswonende ouderen gevaccineerd tegen COVID-19 met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft berekend dat een volledige vaccinatie in deze groep het risico op een positieve coronatest vermindert met 82%. De bescherming neemt wat af met de leeftijd: bij 75-59 jarigen is het 96%, bij 80-84-jarigen 87% en bij 85-plussers 72%, vanaf 3 weken na de tweede dosis.

Sterke afname aantal positieve testen en overlijdens

Doordat veel mensen zich hebben laten vaccineren, was er acht weken na de start van de vaccinatiecampagne bij thuiswonende 85-plussers al een afname van 66% in het aantal positieve testen en 52% in het aantal overlijdens door COVID-19. Bij verpleeghuisbewoners was de afname in het aantal positieve testen en overlijdens nog groter (90% en 83%, respectievelijk). Bij het berekenen van deze afname is rekening gehouden met het verloop van de epidemie.