Eind juni kan men kiezen voor vaccinatie met het Janssen-vaccin

1 prik is voldoende

Het Janssen-vaccin is een veilig en effectief vaccin, met als praktisch voordeel dat één prik voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn. Daarom wil minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het vaccin aanbieden aan elke volwassene die dat wil. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen kunnen ook bellen en hun afspraak omzetten naar één prik met het Janssen-vaccin.

75.000 tot 125.000 vaccins beschikbaar

In de week van 21 juni gaat de keuzemogelijkheid met Janssen van start omdat er vanaf dan circa 75 duizend Janssen-vaccins beschikbaar zijn, in de week van 28 juni 125 duizend, afhankelijk van leveringen.

Afspraak maken bij GGD

Zodra de keuzemogelijkheid open gaat, kunnen geïnteresseerden bellen met een speciaal telefoonnummer van de GGD-GHOR Nederland om een afspraak te maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Zij kunnen dan ofwel direct een afspraak maken, ofwel in een wachtrij worden geplaatst zodat zij op een later moment na een sms-alert alsnog een afspraak kunnen maken. De GGD zal binnen elke GGD-regio in elk geval één locatie mensen vaccineren met het Janssen-vaccin. Nadere praktische details worden later bekend gemaakt.