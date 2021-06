Vakantiereizen naar meer Europese landen mogelijk

Vanaf donderdag 17 juni gaat het reisadvies van enkele Europese landen of gebieden van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Het gaat om Cyprus, Kroatië (met uitzondering van de regio Sjeverna Hrvatska), Liechtenstein, de Zuid-Egeïsche eilanden (in Griekenland) en Zwitserland. Daarnaast gaat het reisadvies voor IJsland, Polen en Roemenië van geel naar groen.

De aanpassing van de reisadviezen naar 'geel' betekent dat vakantiereizen niet langer worden afgeraden. Reizigers hoeven bij terugkomst naar Nederland geen negatieve test meer te laten zien en hoeven niet in quarantaine. Maar let op, sommige landen die op geel of groen staan leggen inreisbeperkingen op. Kijk dus voor het hele reisadvies op nederlandwereldwijd.nl/wijsopreis.

Reizen blijft een risico

In veel Europese landen dalen de coronacijfers, waardoor vakantiereizen naar een aantal landen weer mogelijk zijn. De situatie in een land kan snel veranderen, zoals eerder het geval was op de Zuid-Egeïsche eilanden. De cijfers daar gaven aanleiding om op 30 mei het reisadvies van ‘geel’ weer naar ‘oranje’ te zetten.

Inmiddels is de situatie op de Zuid-Egeïsche eilanden verbeterd, waardoor vakantiereizen weer mogelijk zijn. Het blijft belangrijk dat reizigers zich goed voorbereiden en ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Jongeren terug van vakantie

De afgelopen dagen ziet het RIVM een stijging van het aantal reizigers dat met een coronabesmetting terugkeert uit landen met een geel reisadvies zoals Portugal en enkele Spaanse eilanden. Dit gaat vooral om groepen jongeren. Daarom roept het RIVM iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Portugal of de Spaanse eilanden is geweest op om na thuiskomst uit voorzorg een test te doen bij de GGD, ook als ze geen klachten hebben.