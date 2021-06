Menthol maakt inhaleren tabaksrook gemakkelijker, ook als het niet te proeven is

De smaakstof menthol in tabaksproducten heeft al bij minimale hoeveelheden een verzachtende werking. Zelfs als menthol niet te proeven is, maakt de stof het makkelijker om tabaksrook te inhaleren. Menthol maakt roken hierdoor aantrekkelijker voor jonge en beginnende rokers die nog niet gewend zijn aan het inhaleren van scherpe, prikkelende tabaksrook. Dit effect wordt bevestigd in onafhankelijke literatuur, maar niet erkend in een recent onderzoeksrapport van de tabaksindustrie. Dit is één van de uitkomsten uit een onderzoek onder leiding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , dat deel uitmaakt van het Europese samenwerkingsproject ‘Joint Action on Tobacco Control’.

Sinds mei 2020 is een kenmerkende menthol smaak in tabaksproducten verboden. Menthol mag nog wel toegevoegd worden in lage hoeveelheden, die niet tot een kenmerkende smaak leiden. Fabrikanten van tabaksproducten zijn door de Europese Commissie verplicht om aan overheden bekend te maken welke toevoegingen zij verwerken in tabaksproducten. Ook moeten de fabrikanten extra onderzoek doen naar onder andere de schadelijke en verslavende effecten van 15 geselecteerde toevoegingen in tabak, waaronder menthol. In opdracht van de Europese Commissie heeft een onafhankelijke groep experts onder leiding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de onderzoeksrapporten van de fabrikanten beoordeeld.

Zorgen om menthol

De tabaksfabrikanten concluderen dat lage hoeveelheden menthol inhaleren van tabaksrook niet gemakkelijk maken. De internationale groep experts ziet daarentegen sterk bewijs in onafhankelijke literatuurstudies dat menthol bij minimale hoeveelheden al een verzachtende werking kan hebben. Hun advies is daarom om het toevoegen van menthol in tabaksproducten helemaal te verbieden. Sommige landen zoals Duitsland hebben al een verbod op menthol en vergelijkbare stoffen ingevoerd vanwege het feit dat ze het inhaleren van rook gemakkelijker maken.

Rapporten tabaksindustrie onbetrouwbaar

De eindconclusie van de groep experts is dat de onderzoeksrapporten van de tabaksindustrie van onvoldoende kwaliteit zijn. Zo zijn er verschillende relevante onafhankelijke onderzoeken niet meegenomen in de rapporten, zoals in het geval van het onderzoek naar menthol. Daarnaast vond de groep experts beperkingen in de gebruikte onderzoeksmethoden en statistische analyses van de tabaksindustrie. De groep experts twijfelt daarmee aan de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de industrie rapporten. De conclusies en aanbevelingen van de tabaksindustrie zouden daarom niet moeten worden gebruikt door de lidstaten om beleid mee te maken.