Zonbescherming in de zomervakantie

De zomervakantie is begonnen! Dat betekent dat veel mensen vrij nemen en de zon opzoeken op het strand, de camping, het balkon of in de tuin thuis en bij vakantiehuisjes. In de zomer is de zonkracht sterk. Bescherm jezelf en kinderen daarom tegen verbranding: geniet, maar verbrand niet!