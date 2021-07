Beperkte wijzigingen in reisadviezen ondanks oplopende besmettingen

Deze week veranderen er binnen Europa geen reisadviezen van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, er zijn risico’s) of van geel naar oranje. Wegens een stijging in de besmettingscijfers monitort het RIVM nauwlettend de situatie in Luxemburg en op de Azoren in Portugal en Kreta in Griekenland: deze bestemmingen hebben een geel reisadvies.