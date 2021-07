Verlaat 'winters' RS-virus op dit moment een epidemie

De afgelopen weken is het aantal jonge kinderen met een RS-virusinfectie zo hard toegenomen, dat er sprake is van een epidemie. 'Dit zien we niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen in en buiten Europa, zo blijkt uit recent internationaal onderzoek door het Nivel en collega’s', zo meldt Nivel donderdag.

Uitgesteld vanwege coronamaatregelen

'Dit is zeer opmerkelijk, aangezien een RS-virusepidemie eigenlijk vooral ‘s winters voorkomt. Door de coronamaatregelen zijn er afgelopen winter nauwelijks jonge kinderen met een RS-virusinfectie opgenomen in het ziekenhuis. Daarom spreken we nu van een verlate of uitgestelde RS-virusepidemie', aldus Nivel.

Voorspeld

Op basis van gezamenlijk onderzoek voorspelden het Nivel, RIVM en verschillende buitenlandse collega’s al dat er een omvangrijkere RS-virusepidemie buiten de winter in Europa zou kunnen optreden. Er zijn immers meer jonge kinderen (gelijktijdig) vatbaar voor een RS-virusinfectie.

'Inhaalslag' van deze zomer zal tot in de winter doorgaan

Doordat jonge kinderen afgelopen winter nauwelijks bescherming hebben kunnen opbouwen tegen een ernstige RS-virusinfectie, is er een grotere groep jonge kinderen vatbaar voor een RS-virusinfectie. Daarom is de voorspelling dat er deze zomer en aankomende herfst en winter als het ware een ‘inhaalslag’ zal plaatsvinden van jonge kinderen met een RS-virusinfectie.

RS-virus treft nu ook meer kinderen tussen de 1 en 2 jaar

Normaalgesproken worden vooral kinderen onder de 1 jaar ernstig ziek door een RS-virusinfectie. Maar doordat jonge kinderen de afgelopen winter nauwelijks bescherming hebben opgebouwd, zien huisartsen en kinderartsen nu ook meer kinderen die inmiddels iets ouder zijn; tussen de 1 en 2 jaar.

Sluiting scholen heeft remmende werking gehad

De sluiting van de scholen in coronatijd lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het remmen van de verspreiding van het RS-virus. In landen waar er sinds de COVID-19-pandemie een verlate RS-virusepidemie is vastgesteld (in de lente of zomer) – Frankrijk, IJsland, België, Australië en Zuid-Afrika – waren de basisscholen en kinderopvang geopend vlak voor en tijdens de epidemie. In Nederland zien we dat het aantal patiënten met een RS-virusinfectie vanaf april toeneemt, nadat de basisscholen en kinderopvang weer geopend waren. En sinds 24 juni is er in Nederland officieel sprake van een RS-virusepidemie.

Over het onderzoek

In Nederland hebben we het wekelijks aantal RS-virusinfecties in het seizoen 2020/21 vergeleken met dat van voorgaande seizoenen, aan de hand van de Virologische weekstaten diagnostiekuitslagen verzameld door de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV). Hierin zijn de rapportages van ongeveer 21 ziekenhuislaboratoria verspreid over Nederland te vinden. In Frankrijk, IJsland en het Verenigd Koninkrijk hebben we ditzelfde gedaan op basis van surveillancesystemen in die landen. Daarnaast hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd om de impact van de coronamaatregelen op de activiteit van het RS-virus te onderzoeken.