Lichte stijging besmettingen maar lichte daling opgenomen COVID-patiënten

Het aantal besmettingen dat vandaag bij het RIVM is gemeld bedraagt 2.863. Dat zijn er 404 meer dan het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen dat op 2.459 ligt en 412 meer dan het daggemiddelde over de afgelopen 14 dagen dat op 2.451 ligt.

Daggemiddelde afgelopen 31 dagen: 2.674

Het aantal vandaag gemelde besmettingen ligt zelf 189 hoger dan het daggemiddelde over de afgelopen 31 dagen dat op 2.674 ligt en daarmee lijkt het aantal besmettingen toch weer voorzichtig te stijgen al moet die stijging dan wel de komende dagen doorzetten.

228 COVID-patiënten op de IC, 446 in de kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 674, dat is een daling van 17 patiënten ten opzichte van gisteren. Daarvan liggen er 228 op de IC, 2 patiënten minder dan gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 446 in de kliniek, 15 minder dan gisteren. Gisteren zijn er 7 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten gerealiseerd met inzet van het LCPS.

Instroom en bezetting stabiel

De instroom van COVID-patiënten op de IC en in de kliniek is afgelopen week gestabiliseerd. De bezetting is ook min of meer stabiel gebleven.