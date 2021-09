Gevaarlijk billen vullen: OM eist voorwaardelijke straf

Zonder precies te weten waarmee ze bezig was voerde een nu 75-jarige vrouw tussen 2005 en 2013 cosmetische behandelingen uit. Ze spoot een vulmiddel in de billen van vrouwen, met alle gevolgen van dien. Na een uitzending van Undercover van Alberto Stegeman kwamen tal van aangiften tegen de vrouw binnen.

De vrouw voerde bilvergrotingen uit met een permanente filler Metacoll. Dat is een mengsel van PMMA en siliconenolie. Siliconenolie wordt in de cosmetische industrie gebruikt in crèmes en shampoo en als filler. PMMA is een grondstof voor plexiglas en een veelgebruikt medisch hulpmiddel. In het lichaam vormt het zich tot microbolletjes die permanent blijven zitten.

Het gebruik van permanente fillers was tot 1 januari 2015 nog niet verboden. Wel was het onder plastisch chirurgen de norm om er terughoudend mee om te gaan. Alleen onder strikte voorwaarden vond men het gebruik acceptabel. De toenmalige Inspectie voor de gezondheidszorg ontraadde in 2006 mensen om zich er mee te laten behandelen.

Bobbels en putjes

Tegen slachtoffers zou verdachte hebben gezegd dat ze verpleegkundige was, of arts, of beide. Dat ze diploma's had. Bij de politie verklaarde ze bij een schoonheidsspecialist in Venezuela een opleiding van drie weken had gevolgd voor bilspuitingen. Maar uit het dossier blijkt niet van enig certificaat of enige deskundigheid.

"Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken," zei de officier van justitie op zitting. Want de gevolgen voor de slachtoffers waren enorm. Ze vertellen over bobbels, putjes, deuken en kuiltjes in hun lijf, die na enige tijd verschenen. Maar ook andere lichamelijke klachten, zoals duizeligheid, koorts, pijn of tijdelijke uitval van bijvoorbeeld benen. Verschillende slachtoffers vroegen om schadevergoedingen van in totaal tienduizenden euro’s.

Niet de waarheid

De verdachte verklaarde op zitting onschuldig te zijn. Duidelijk is volgens het Openbaar Ministerie dat de verdachte tijdens het onderzoek niet altijd de waarheid heeft verteld. Ze zegt dat ze niet wist dat ze permanente fillers gebruikte, wat op zich al zorgelijk is, maar in de uitzending van Undercover zegt ze zelf ook dat ze Metacoll gebruikt. En dat haar in haar opleiding was verteld dat het spul onschadelijk was.

Het OM houdt er in de strafeis rekening mee dat de zitting door meerdere redenen lang op zich heeft laten wachten en dat er geen herhalingsgevaar is. Fysiek is zij niet meer in staat te werken. Wel moet zij weten dat zij verkeerd is geweest. De officier van justitie eiste op zitting een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden.