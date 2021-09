UMC verricht drie onderzoeken naar betere behandeling COVID-19-schade

Hartschade, reuk- en smaakverlies en aanhoudende vermoeidheid

'Het gaat om een onderzoek naar hartschade na een corona-infectie, onderzoek naar reuk- en smaakverlies als gevolg van COVID-19 en onderzoek naar de invloed van het zenuwstelsel op aanhoudende vermoeidheid en cognitieve klachten na een doorgemaakte COVID-19-infectie', aldus het UMC Utrecht.

Onderzoek naar invloed zenuwstelsel

Langdurige vermoeidheids- en cognitieve klachten zijn veelvoorkomende problemen na een doorgemaakte COVID-19-infectie. Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven. Tot nu toe is onvoldoende bekend hoe dit behandeld kan worden. Amsterdam UMC en het UMC Utrecht onderzoeken samen met de patiëntenwerkgroep ‘Long COVID Nederland’ en met steun van ZonMw wat de invloed van het zenuwstelsel is op aanhoudende vermoeidheid en cognitieve klachten na een doorgemaakte COVID-19-infectie.

Onderzoek naar hartschade

Hoe vaak komt hartschade voor na een infectie met corona en wat zijn de gevolgen daarvan? En wat kunnen we doen om hartschade te voorkomen? Deze vragen staan centraal bij de landelijke studie DEFENCE, geleid door het UMC Utrecht en Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) in samenwerking met nationale en internationale partners. Binnen het onderzoek worden verschillende onderzoeken naar volwassenen, sporters en kinderen met elkaar gecombineerd. Het onderzoek loopt twee jaar.

Onderzoek naar reuk- en smaakverlies

Het onderzoek naar reuk- en smaakverlies na COVID-19 kijkt naar het verloop van reuk- en smaakverlies (anosmie) en reukvervormingen (parosmie). Vooral over dit laatste symptoom is wereldwijd nog weinig bekend. Ook toetsen de onderzoekers of prednisolon een effectief medicijn is op het blijvende reukverlies in de vroege fase van een COVID-19-infectie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van wetenschappers en experts van Wageningen University & Research, UMC Utrecht, Amsterdam UMC, het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei en patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl.

ZonMw

De laatste twee onderzoeken vinden plaats in het kader van de COVID-kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten. Meer informatie over de onderzoeken die door ZonMw worden gefinancierd is ook te vinden op de website van ZonMw.