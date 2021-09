RIVM: Cijfers besmettingen en ziekenhuisopnames afgelopen week gedaald

In de afgelopen week is zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames licht gedaald. Dit meldt het RIVM dinsdagmiddag op basis van de meest recente weekcijfers.

Besmettingen met 11 procent gedaald

In de afgelopen week daalde het aantal nieuwe positieve coronatesten ten opzichte van de week ervoor met 11%. Er werden 15.976 nieuwe besmettingen geregistreerd tegenover 17.890 in de week daarvoor. Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners ging daarmee van 104 naar 94. Afgelopen kalenderweek lieten meer (+9%) mensen zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Het aantal wekelijkse besmettingen is sinds 13 augustus redelijk stabiel.

Minder ziekenhuisopnames afgelopen week -15%

In de afgelopen week werden er minder nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis (-15%) en op de IC intensive care (-20%). Er waren 355 nieuwe ziekenhuisopnames tegenover 418 in de week daarvoor. Hiervan waren er 75 opnames op de IC tegenover 94 in de week daarvoor. Het reproductiegetal dat gebaseerd wordt op het aantal positieve coronatesten, ligt nog steeds op de 1.

Iedere minuut krijgen 33 mensen een prik

Elke minuut krijgen 33 mensen een vaccinatie toegediend. Dit is een schatting. Deze schatting is gemaakt met het gemiddelde van 23.763 prikken per dag in de laatste zeven dagen waarvan het aantal gezette prikken bekend is. Er zijn nu ruim 23 miljoen vaccinaties gezet.