Pil moet beter beschermen tegen corona

De Amerikaanse farmaceuten Merck en Ridgeback zeggen dat ze een medicijn in pilvorm in handen hebben dat beter beschermd tegen het coronavirus.

Mensen uit een risicogroep zouden na een besmetting met slechts een pil veel beter beschermd zijn. Het halveert volgens de farmaceuten de kans om ziek opgenomen te worden in een ziekenhuis of te overlijden.''

De bedrijven willen dat het geneesmiddel zo snel mogelijk wordt toegelaten tot de markt in de VS. Of het middel ook in Europa op de markt komt, melden de bedrijven nog niet. Concurrenten Pfizer en Roche werken ook aan coronapillen in plaats van vaccineren.