Coronapatiënt in ziekenhuis ligt vaker hele nacht wakker

Een op de 5 covid-19 patiënten in het ziekenhuis kan ’s nachts niet in slaap komen. Zij hebben vijf keer vaker last van slapeloosheid dan patiënten zonder corona. Dat blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC dat is gepubliceerd in Frontiers in Neuroscience.

Voldoende nachtrust is van groot belang voor het goed functioneren van veel processen in je lichaam. Als je weinig slaapt, heb je een grotere kans op het oplopen van infecties, en is het voor je lichaam moeilijker deze infecties te bestrijden. Een slechte nachtrust zorgt ervoor dat je sneller geïrriteerd bent, en meer last hebt van fysieke ongemakken zoals benauwdheid. Ook is het moeilijker om zaken te relativeren waardoor je je angstig of neerslachtig kunt voelen. Redenen genoeg om patiënten met een covid-19 infectie een zo goed mogelijke nachtrust te gunnen.

Nu is een ziekenhuis vaak niet de plek waar patiënten ongestoord kunnen slapen. Ze liggen in een vreemd bed, omringd door geluiden van medepatiënten, medisch personeel en apparaten, en krijgen soms ook nachtelijke controles. Toch hadden onderzoekers van Amsterdam UMC het idee dat slaapproblemen vaker voorkomen bij patiënten mét covid-19 dan bij andere patiënten. Dit was aanleiding voor het opzetten van een studie onder leiding van hoogleraar Acute interne geneeskunde Prabath Nanayakkara. Hiervoor werd patiënten met en zonder corona op de afdeling Longziekten gevraagd naar hun nachtrust.

Slapeloze nachten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat zowel patiënten mét als zonder covid-19 in het ziekenhuis veel korter slapen dan de 7 tot 9 uur die wordt aanbevolen voor gezonde volwassenen. Gemiddeld slapen beide groepen patiënten slechts 5 tot 5,5 uur per nacht. Ook viel op dat 1 op de 5 patiënten mét covid-19 de hele nacht wakker ligt. Dat is vijf keer vaker dan bij de andere patiënten op de Longafdeling. Het lijkt er dus op dat de kans op een slechte nachtrust groter is als je corona hebt.

De belangrijkste redenen die covid-19 patiënten gaven voor hun slechte nachtrust waren benauwdheid, zorgen over de ziekte, angst en geluiden op de afdeling. Mogelijk spelen ook het virus zelf en de reactie van het lichaam op het virus een rol. Om meer duidelijkheid hierover te krijgen, is echter meer onderzoek nodig.