RIVM: Vaccinatie vermindert kans op overdracht met 63%

'Aanzienlijk'

'Vaccinatie vermindert de overdracht van de deltavariant van het coronavirus aanzienlijk', aldus het RIVM op basis van een nieuw onderzoek als vervolg op eerder onderzoek over de periode februari-mei 2021. Het RIVM heeft ook bij dit vervolgonderzoek in augustus en september 2021 gebruik gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en.

Overdracht

De kans dat je na vaccinatie geïnfecteerd raakt met het coronavirus is een stuk kleiner dan als je niet gevaccineerd bent. En als je toch besmet raakt, word je er meestal niet of maar een beetje ziek van. Sommige mensen raken ondanks vaccinatie toch besmet met het coronavirus en kunnen het virus overdragen aan anderen.

Vaccinatie werkt ook bij deltavariant goed tegen overdracht

In augustus 2021 publiceerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de resultaten van het eerste onderzoek naar de vraag of vaccinatie overdracht van het virus naar anderen voorkomt of vermindert. Tijdens die onderzoeksperiode van februari tot eind mei 2021 was de alfavariant van het coronavirus in Nederland dominant. Het vervolgonderzoek is gedaan in augustus en september van dit jaar toen de deltavariant dominant was.

Deltavariant

Uit dit onderzoek blijkt dat volledig gevaccineerde mensen die ondanks vaccinatie toch positief testen op corona, de deltavariant van het virus 63% minder vaak overdragen naar ongevaccineerde huisgenoten, dan mensen die ook positief testen, maar niet gevaccineerd zijn.

Huisgenoten

In de periode dat de alfavariant dominant was in Nederland, was dit verschil 73%. Gevaccineerde huisgenoten hebben een lagere kans om besmet te worden. Daarnaast is de overdracht naar gevaccineerde huisgenoten ook nog 40% lager door een gevaccineerd persoon dan door een ongevaccineerd persoon, zo valt in het onderzoek te lezen.