'Aantal positieve coronatests afgelopen week ook weer fors (44%) gestegen'

In de afgelopen week van 12 tot en met 19 oktober 2021 zijn er 44% meer personen met een positieve coronatest gemeld dan in de week ervoor. 'In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Ziekenhuisopnames: +20%

'Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg afgelopen week naar 385 opnames. Dat zijn er 20% meer dan een week eerder. Op de IC intensive care werden 81 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, 14% meer dan in de week daarvoor', aldus het RIVM.

25.751 positieve meldingen

Afgelopen week werden 25.751 positieve testuitslagen gemeld, een stijging van 44% vergeleken met de voorgaande week. Per 100.000 inwoners kregen 152 personen een positieve testuitslag. Ruim 198.000 mensen lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, een kwart meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg van 10,3% naar 12,0%. De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim drie weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect.

Stijging zichtbaar in alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal positieve coronatests toe. In de leeftijdsgroepen onder de 50 jaar was het aantal meldingen per 100.000 inwoners, net als in de week ervoor, het hoogst. In alle veiligheidsregio’s is een toename van het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s IJsselland (263), Zuid-Holland-Zuid (250), Gelderland-Midden (216) en Limburg-Noord (215) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.

Positieve zelftest? Ga naar de GGD teststraat voor een bevestiging

Bij een positieve zelftestuitslag is het advies dat mensen zich bij de GGD laten testen om de positieve zelftestuitslag te bevestigen en een fout-positieve zelftest uit te sluiten. Afgelopen week lieten ruim 198.000 mensen zich testen bij de GGD, waarvan 12,0% een positieve testuitslag had. Zes procent van deze testen werden afgenomen bij mensen na een positieve zelftest. Van deze 12.370 mensen die zich bij de GGD lieten testen na een positieve zelftestuitslag, was het percentage positief 84,6%. Bij mensen die zich lieten testen zonder positieve zelftestuitslag was het percentage positief 7,2%.

Ziekenhuisopnames

Het aantal patiënten met COVID-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, steeg in de afgelopen week tot 385 personen, een toename van 20%. Er werden 81 patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC intensive care , dat zijn 10 nieuwe patiënten meer dan in de week ervoor (+14%).

Meeste in ziekenhuis opgenomen patiënten zijn niet gevaccineerd

Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen week werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten uit de regio’s Limburg-Noord, Gelderland-Midden, IJsselland en Limburg-Zuid met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Niet alle patiënten worden altijd in een ziekenhuis in de eigen regio opgenomen. De meeste mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen zijn niet gevaccineerd tegen SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Op de intensive-careafdelingen is 4 op de 5 COVID-19 patiënten niet gevaccineerd.

Reproductiegetal

Het meest recente reproductiegetal van 4 oktober, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten is gestegen van 1,12 naar 1,20 (ondergrens 1,16 – bovengrens 1,24). Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 120 nieuwe personen besmetten. Het virus verspreidt zich dus weer meer. 'Voorkom verspreiding, blijf thuis bij klachten en laat je testen', is dan ook het advies van het RIVM.