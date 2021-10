Bijna 6.000 nieuwe coronabesmettingen en 139 ziekenhuisopnames in één dag

Bij het RIVM zijn vrijdag 5.903 positieve tests gemeld. Daarmee komt het totaal aantal gemelde besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 2.070.597 totaal. Het LCPS meldt dat er vrijdag 139 nieuwe COVID-patiënten zijn opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen.

Stijging van 50 procent

De 5.903 nieuwe besmettingen zijn een forse stijging ten opzichte van het aantal besmettingen van 3.895 die afgelopen dinsdag nog werden gemeld, een stijging van maar liefst meer dan 50 procent. Woensdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 4.574 en donderdag waren dat er 5.195. Al met al dus een duidelijke opmars van het coronavirus

Ziekenhuisopnames ook flink aan het stijgen

Voor het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames lijkt een overeenkomende stijging zichtbaar. Zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er vrijdag 139 nieuwe COVID-patiënten opgenomen zijn in de Nederlandse ziekenhuizen, 33 meer dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 21 opgenomen op de IC, 3 meer dan gisteren en 118 in de kliniek, 30 meer dan gisteren. 'Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor zowel de IC als de kliniek', zo meldt het LCPS vrijdag.

'Instroom is verdubbeld'

De instroom van COVID-patiënten is afgelopen week gestegen voor zowel IC als kliniek. Hetzelfde geldt voor de COVID-bezetting. Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ: 'We zien dat in de afgelopen periode de instroom is verdubbeld. De bezetting stijgt nu ook en we verwachten dat die nog doorstijgt tot ongeveer 800 COVID-patiënten in totaal op de IC en in de kliniek.

Landelijke spreiding COVID-patiënten

Door de toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, is het LCPS woensdag 20 oktober weer gestart met het spreiden van COVID-patiënten tussen de regio’s.