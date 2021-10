RIVM: '5719 nieuwe meldingen van coronabesmetting'

Het gemiddelde aantal besmettingen is in de afgelopen zeven dagen toegenomen tot 4617. Dit is een stijging van 43 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding liggen er 703 personen met corona in het ziekenhuis, waarvan 179 op de IC. Dit waren er gisteren respectievelijk 698 en 174.

Het aantal gemelde personen dat is overleden aan de gevolgen van corona is 25. Ook bij het gemiddelde aantal doden is een stijging te zien. Waren dit vorige week 5, is het aantal deze week gestegen tot gemiddeld 10.