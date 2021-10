Aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt naar 859 waarvan 200 op de IC

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 859, dat zijn er 10 meer dan dinsdag. 'Hiervan liggen er 200 op de IC, 8 meer dan gisteren en 659 in de kliniek, 2 meer dan gisteren', zo meldt het LCPS woensdag.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn er 134 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 2 minder dan gisteren. Van de nieuwe COVID-patiënten zijn er 21 opgenomen op de IC, 7 meer dan gisteren en 113 in de kliniek, 9 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor zowel de IC als de kliniek.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting op de Intensive Care is met 24 gestegen naar 791 bedden. Op de IC liggen nu 200 COVID-patiënten, 8 meer dan gisteren en 591 non-COVID-patiënten, 16 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is de afgelopen week gestegen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting in de kliniek is met 193 gedaald naar 14.432 bedden. In de kliniek liggen nu 659 COVID-patiënten, 2 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek laat de afgelopen weken een stijging zien. Het LCPS verwacht deze week een verdere stijging te zien.