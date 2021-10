RIVM: 8.219 besmettingen, rappe stijging zet door

Gemiddelde blijft rap stijgen

Zaterdag meldde het RIVM nog 7.999 besmettingen, vandaag zijn dat er zelfs nog 220 meer. Het daggemiddelde in de afgelopen 7 dagen blijft daardoor elke dag op rij sinds begin oktober alleen maar stijgen.

Daggemiddelde fors opgelopen in 4 weken tijd

Uit de cijfers blijkt dat het daggemiddelde sinds begin oktober in de afgelopen maand rap is toegenomen. Zo lag het daggemiddelde aan het begin van oktober nog op 1.650 besmettingen berekend over de voorgaande 14 dagen. Inmiddels ligt het daggemiddelde berekend over de laatste 14 dagen al op 6.024. Als je kijkt naar het daggemiddelde berekend over de afgelopen 7 dagen dan ligt dat al op 7.070.

Maatregelen nodig

Dat er maatregelen nodig zijn is duidelijk. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag al overleg gehad in het Catshuis in Den Haag om te bespreken welke aanscherpende coronamaatregelen er moeten worden genomen.

Afgeschafte maatregelen weer uit de kast gehaald

Het kabinet zal waarschijnlijk een aantal maatregelen, die eerder zijn afgeschaft, weer opnieuw in gaan stellen. Te denken valt dan aan de anderhalvemeter-maatregel, het dragen van mondkapjes op bepaalde locaties en toch weer meer thuiswerken.

Advies OMT

Het kabinet laat zich in de te nemen beslissing adviseren door het Outbreak Management Team (OMT) die nog bezig is met de uitwerking daarvan. Dinsdagavond 2 november maakt premier Rutte samen met minister de Jonge de verscherpte maatregelen bekend.