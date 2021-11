Poliovirus gevonden in riool Utrecht Science Park Bilthoven

Vorige maand is op het Utrecht Science Park in Bilthoven poliovirus in het riool gevonden. Het gaat om een wildtype-variant van het virus die gebruikt wordt voor de productie van poliovaccin dat in Nederland gebruikt wordt.

De vondst is gedaan in een monster dat op 12 oktober is genomen uit het rioleringssysteem van het terrein. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek om te achterhalen waar het virus vandaan komt. De IGJ is in Nederland aangewezen als de autoriteit (National Authority for Containment, NAC) om toe te zien op het werken met het poliovirus.

Op het Utrecht Science Park in Bilthoven zitten vier organisaties die met het poliovirus mogen werken. Elke drie weken worden er monsters uit het riool genomen om te controleren of er geen actief poliovirus in terecht is gekomen. Hoewel niet alle organisaties lozen op de put waar het virus nu is aangetroffen, richt het IGJ-onderzoek zich in eerste instantie wel op alle vier de organisaties.

Vorige vondsten

Vorig jaar en in februari en april van dit jaar werd ook poliovirus in hetzelfde riool gevonden. In februari en april ging het om een verzwakte stam van het virus die gebruikt wordt voor het maken van het orale poliovaccin. Uit alle onderzoeken die toen zijn gedaan was de conclusie dat de precieze oorzaak niet meer achterhaald kon worden.